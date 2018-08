Ufficialmente è disoccupato ma risulta essere proprietario di ben 49 automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO DI ZOCCO - Varie procure della Repubblica (Varese, Milano, Brescia e Trieste) hanno indagato perpersonale il cittadino romeno A.G. di 46 anni, residente a Grisignano che risulta da anni proprietario di decine di auto,, che nel Vicentino, come riporta il Giornale di Vicenza, non sarebbero mai circolate. Dette auto hanno circolato in particolare in Lombardia, alcune sono state utilizzate per compieree altre provenienti dall’estero dopo essere state rubate potrebbero essere state reimmatricolate in Italia. A.G., che ha piccoli precedenti con la giustizia per fatti commessi nel Padovano, da virtuale proprietario di quasi 50 auto (Fiat Uno, Fiat Panda, Polo, Smart, Nissan Micra, Hyundai) risultada tempo. Gli inquirenti hanno il sospetto che il romeno riceva uno stipendio per la sua attività di “intestatario di auto”. Indagini in corso.