Discarica con rifiuti pericolosi in un terreno del Comune: denunciato il sindaco

CASSOLA - Nuovo caso di, del tutto particolare: protagonista di un deposito selvaggio di rifiuti è il Comune e così il, nel suo ruolo istituzionale come atto dovuto è statoCome riporta il Giornale di Vicenza con la segnalazione di un cittadino i(Nucleo operativo ecologico) di Treviso hanno trovato in uno stabile del Comune in via San Giovanni Bosco, vicino all’ecocentro, un cumulo didi rifiuti vari: plastici, lana di roccia e inerti, con lastre ondulate di cemento che potrebbero contenere amianto. Verificato che l’area comunale non è autorizzata alla gestione dei rifiuti il Noe ha coinvolto il sindaco che ha. Il materiale è stato rimosso e correttamente smaltito. Il Comune con un’indagine interna risalirà ai responsabili: il sito è accessibile ai dipendenti comunali della manutenzione e agli addetti del vicino ecocentro comunale gestito dalla multiutiliy dei rifiuti Etra. Il “pirata ecologico” potrebbe essere anche un estraneo perché l’accesso al sito non sempre veniva chiuso.