«Ho l'influenza»: va in ospedale, torna a casa e muore il giorno dopo

SANTORSO - Una donna di 45 anni, madre di tre figli, è morta ilessere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino, dove si era recata con i sintomi che sembravano. La tragedia si è consumata tra venerdì e sabato. Per chiarire le cause del decesso la procura della Repubblica di Vicenza ha. Il decesso della signora che risiedeva nell’Alto Vicentino è al momento avvolto dal mistero: rientrata a casa dal pronto soccorso si era sentita male nella notte tra venerdì e sabato, per una nuova corsa al pronto soccorso, connel reparto di unità coronaria dello stesso nosocomio di Santorso, dove è rimasta poche ore. Per la gravità della condizioni i medici hanno disposto il trasferimento della signora, dove è spirata in serata. Dall’autopsia dovrebbe emergere la causa del decesso. I familiari della donna sono in attesa dell’esito per capire se possono esserci delle responsabilità da addebitare ai sanitari.