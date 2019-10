Premio di 10 mila euro alle scuole che fanno formazione tra gli artigiani

di Roberto Cervellin

VICENZA -E' la somma che verrà destinata alla scuola più virtuosa in campi come l'informatica, la meccanica e la robotica.Ma dovrà essere in grado di coinvolgerein percorsi di orientamento nell'ambito del, ora nota con la sigla Pcto. Inoltre dovrà attivare almeno un indirizzo traL'obiettivo è sostenere figure professionali e tecniche sempre più richieste dal mondo del lavoro, macome l'esperto diAltra priorità è imparare a. «L'idea è quella di dare una somma sufficiente affinché l'istituto che se la aggiudicherà possa realizzare spazi utili e iniziative rivolte ai ragazzi per la loro formazione», spiega, presidente di Confartigianato Vicenza che promuove concorso.I candidati interessati dovranno fornire l'elenco delle 20 aziende entro ilSaranno presi in considerazione anche lo stage e il tirocinio formativo, purché coerenti con gli indirizzi di studio.