Comuni vicentini, 10 verso la fusione: dalla cura migrante ne nasceranno 3

VICENZA - Cura dimagrante per i. In provincia, come annunciato, stanno per unirsi Longare, Castegnero e Nanto - nascerà il comune- e Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna, che diventeranno. In arrivo anche il comune di. I 10 enti coinvolti daranno vita a 3 nuove amministrazioni.Dopo il via libera dei rispettivi consigli comunali, avvenuta all'inizio del 2018, in Regione sono arrivati i faldoni con i documenti destinati alla. Il tema è stato affrontato dalla prima commissione del consiglio regionale. Insomma, dopo le pubblicazioni, le nozze. L'obiettivo è, migliorando la qualità dei servizi.Un iter che hanno seguito altri municipi del territorio. Di recente è nato il comune di- dalla fusione di Grancona con San Germano dei Berici - e quello di«Si tratta di comunità che affrontano con coraggio una prospettiva di rafforzamento dei servizi per i cittadini - sottolinea il vicentino, capogruppo del Pd in consiglio regionale - La strada delle aggregazioni è una scelta strategica, soprattutto per i comuni più piccoli, se si vuole garantire efficienza e capacità di fare opere».