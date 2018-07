Derubate due famiglie da falsi tecnici dell’acqua: via i gioielli di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Doppio squallido furto in casa ai danni di dueda parte di una coppia diche in un paio di ore giovedì mattina ha colpito in differenti punti della città, con lo stesso sistema criminale. Di apparente età di circa 55 e 35 anni i due truffatori alle 10 in un condominio di viale Trieste hanno suonato il campanello a una signora di 84 anni. Il più anziano ha chiesto di controllare il contatore dell'acqua. La pensionata ha aperto e detto che per la lettura deve recarsi nel seminterrato. In accento veneto il finto tecnico ha chiesto di entrare nell'appartamento per controllare i rubinetti di casa: una volta dentro ha fattoalla donna.Un diversivo per consentire al complice di entrare nella camera da letto e uscire con un cofanetto. Sorpreso, il giovane conha consegnato all'anziana il cofanetto dicendo che deve nasconderlo per evitare di essere derubata. Una volta usciti i sedicenti tecnici la pensionata ha controllato il cofanetto e ha scoperto il. Il secondo caso verso le 12 in via Legione Antonini. Il più anziano dei truffatori ha fermato in strada un pensionato del ’34 con la scusa di. Pur con la moglie dell'anzianoper la strana richiesta il malvivente è entrato in casa e fatto aprire più volte. Il complice è entrato di nascosto nella camera da letto ed è uscito subito dopo in strada con i preziosi di famiglia. I due furti sono stati denunciati alle forze dell’ordine.