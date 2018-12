Denunciato un "topo d’appartamento natalizio": caccia a due complici

di Vittorino Bernardi

COGOLLO DEL CENGIO - Un topo d’appartamento è statodai carabinieri della compagnia di Schio e altri due complici, a comporre una banda da tre,. Per un furto in un'abitazione e per altri due tentativi posti in essere in due appartamenti nella stessa notte è stato denunciato il, residente a Torrebelvicino, noto alle forze dell’ordine perin materia di reati predatori. Nella notte tra Natale e Santo Stefano una pattuglia della stazione di Piovene Rocchette in servizio di controllo sul territorio per reprimere i furti in abitazione ha incrociato per le vie di Cogollo un gruppetto di tre persone ad aggirarsi con. Considerando l’orario notturno e il fatto che fossero vestiti di scuro, con felpe dai cappucci alzati a coprire le teste, i militari hanno deciso di fermarli per un controllo. Alla vista della pattuglia i tre si sono dati a: due sono riusciti a dileguarsi, mentre il terzo, inseguito, è statonell’atto di scavalcare la recinzione di un caseggiato per nascondersi tra alcuni cespugli. Nell’immediata perquisizione il soggetto, accompagnato in caserma per i dovuti accertamenti è statoe subito rilasciato non essendo emersi motivi per trattenerlo. Il giorno successivo i militari intervenuti la sera precedente hanno proceduto a ispezionare con attenzione e alla luce del sole i luoghi interessati dalla fuga del pregiudicato, per trovare dei guanti da lavoro gettati proprio tra le siepi dove era stato fermato. Il croato è finito nei guai perché durante il controllo i militari del capitano Jacopo Mattone hanno raccolto leche la sera precedente, nella stessa zona, avevano subito due tentativi di effrazione in abitazione e un furto di una roncola lasciata in giardino. Dai riscontri è emerso che i tre incappucciati, notati in strada e poi fuggiti erano intenti a commettere dei furti nelle abitazioni della zona e l’intervento della pattuglia in perlustrazione hache l’azione criminale venisse protratta per il resto della notte. Per gli elementi raccolti e i precedenti specifici L.M. è stato denunciato per furto e per due tentativi posti in essere. Le indagini proseguono perdel croato.