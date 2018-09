Bassanese di 49 anni ladruncolo seriale nei negozi: denunciato

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - A meno di 24 ore dal furto compiuto condel denaro contenuto nel registratore di cassa del negozio di articoli da regalo e giardinaggiodi via Roma i carabinieri della locale stazione hanno individuato e denunciato il ladro. Si tratta del, noto alle forze dell’ordine, residente nel bassanese che è stato deferito in stato di libertà.Lunedì sera entrato nel negozio con la richiesta di acquistare dei piatti da regalare alla suocera l’esperto ladro ha costretto il titolare(vicepresidente associazione Commercianti Bassano) a uscire dallo spazio vendita per nemmeno mezzo minuto in modo da soddisfare il cliente che conha allungato le mano verso il registratore di cassa, afferrato il denaro,, ed è uscito in strada. Il furto è stato immortalato della videsorveglianza interna del negozio. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri che hanno riconosciuto il ladro in A.L., autore di, con sottrazione in attività commerciali di cassettine per le offerte pro Enpa e associazioni di volontariato.