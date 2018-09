Minorenne aggredisce un 29enne al luna park: denunciato dopo l'appello Facebook

di Vittorino Bernardi

MALO - I carabinieri della locale stazione ieri 11 settembre hannoalla magistratura berica per lesioni un, residente in paese,. Il giovane poco prima della mezzanotte di domenica 9 settembre nel luna park allestito per la sagra paesana di Santa Libera, haper futili motividel luogo, colpito al volto con dei pugni e alla testa con un calcio. Il minorenne ha minacciato con un coltello da cucina il malcapitato, cheal pronto soccorso dell’ospedale di Santorso con prognosi di 10 giorni per, si è sfogato su Facebook. «Cari concittadini vorrei farvisu che paese è Malo. Dove è la sicurezza? Dove sono stato aggredito, anche con un, tante persone sono rimastedavanti a tale violenza. Quindi cari miei oltre a riflettere vorrei che faceste un. Mio padre prima di morire mi disse: bambino mio ama il tuo prossimo. Ecco con ciò voglio dirvi che siamo ormai in un mondo di esauriti. Cerchiamo di soffermarci e guardarci attorno, cominciare ade a essere piu responsabili e rispettosi. Grazie».