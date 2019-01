Nuova denuncia di Marano Pulita contro l’abbandono dei rifiuti domestici

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Come un mastino da combattimento il, costituito da maranesi che amano il loro paese e lottano per non vederlo degradato e sporco ha colpito ancora contro i furbetti dei rifiuti domestici. Ieri sera 10 gennaio alcuni volontari hanno effettuato un giroper le vie del paese per “controllare” fuori dalle case i sacchi della differenziata plastica/lattine, per il passaggio della raccolta porta a porta di questa mattina. Il blitz ha confermato la maleducazione di alcuni maranesi. «Anche questa volta nelle apposite buste in nylon, preparate per il ritiro - spiega il comitato -, sono stati scoperti, che nulla hanno a che fare con il materiale da selezionare per il tipo di raccolta. La cosa che più ha colpito è stata la presenza di una bombola, forse da gas da campeggio o più facilmente di elio per la carica dei palloncini. Altri rinvenimenti hanno riguardato piccoli elettrodomestici, completi di cavo alimentazione, materiale elettrico, guanti da lavoro in pelle e due racchette tipo tennis a batteria per la cattura di mosche e zanzare. Sono errati conferimenti che mettono a rischio la giusta separazione della maggioranza dei cittadini maranesi». Cosa proponete? «È necessario mettere un freno a questa situazione degradante, i colpevoli meriterebbero una punizione esemplare da parte chi di dovere».