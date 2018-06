Il suo cognome cozza con le linee guida anti-razzismo e così Michele Dalla Negra, consigliere e candidato di Forza Italia al Comune di Vicenza, si ritrova "bannato" da Facebook. Dalla Negra, avvocato e più volte assessore del Comune berico, ha subito una censura dal social network che ha stoppato le sue credenziali nella campagna elettorale che il candidato pensava di estendere sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.





A segnalarlo a Dalla Negra un amico di questi, riferisce 'Il Giornale di Vicenza, che lo stava aiutando:

Ciao Mich - scrive l'amico a Dalla Negra - il video è partito, ma la campagna con il 'santino' è bloccata perché il sistema vede nel tuo cognome una parola denigratoria

.



Dalla Negra pensa sia uno scherzo, ma si ricrede quando legge il webmaster:

dal momento che non rispetta le nostre normative pubblicitarie che si applicano ai contenuti di un'inserzione, al suo pubblico e alla pagina di destinazione a cui rimanda, la tua inserzione non è stata approvata. Non sono consentite inserzioni che contengono volgarità, che fanno riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone che le vedono (ad esempio razza, etnia, età, orientamento sessuale, nome) o che le infastidiscono

. L'unica soluzione, ironizza dalla Negra è quella

di cambiare cognome, magari in Dalla Bianca

.

