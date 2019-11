Dalla macchinetta del caffè spuntano le larve: «Scena raccapricciante»

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -. Brutta sorpresa per i alcuni dipendenti delche, in occasione di una pausa di lavoro, si sono trovati di fronte a quella che non hanno esitato a definire».E' successo negliall'ombra della basilica palladiana. Dadi caffè e bevande calde sono spuntate innumerevoli larve. «Se ne sono accorti i colleghi che stavano aspettando il turno per prendere il caffè - raccontadelle Confederazioni unitarie di base - Prima si sono vistee poi, mentre l'addetto caricava l'apparecchio e cambiava il secchiello dell'acqua,I dipendenti hanno avvisato subito il settore ambiente, il quale ha provveduto ala macchina per la. «Purtroppo queste sono le conseguenze delle- commenta ancora Dalla Riva - I lavoratori, com'è giusto che sia, si pagano il caffè e sarebbero disposti a spendere ancheper avere un servizio migliore. Bisognaperché giocano sulla salute penalizzando la qualità della manodopera. Spero che la ditta interessata venga sanzionata».