di Roberto Cervellin

VICENZA - A Ferragostosarà “Pop”. Il simbolo di Vicenza sarà visitabile in modograzie a un tablet che porterà virtualmente i turisti alla scoperta della scenografia dello Scamozzi, da sempre inaccessibile. Un'idea chiamata appunto “” - Palladio Olimpico Project - dallo scrittore e ideatoree proposta alle 15.15, 16 e 16.45.Illa città sarà. Dai bar ai ristoranti, saranno diversi i locali con le serrande alzate. Anche per tutto il mese. Per saperne di più, basta andare su www.ristoratoridivicenza.it. Per chi è alla ricerca di una giornata leggera, ecco “Summer celebration”, che dalle 17.30 a mezzanotte animeràPer un Ferragosto impegnato, ci saranno invece i. Ladel Chiericati sarà visitabile dalle 10 alle 18 assieme ai 5 milad'epoca della collezione Rosazza, mentre il museo del Risorgimento e quello archeologico di Santa Corona dalle 10 alle 14.di Coldiretti saranno a Marostica il 16, a Creazzo e Vicenza il 17, Malo, Grisignano e Vicenza il 18, Bassano e ancora Vicenza il 19 agosto. A Ferragosto si potrà salire infine sul balcone del capoluogo berico, ossia la, dove funzionerà il bar. Informazioni su www.museicivicivicenza.it.