Da venerdì a domenica torneo internazionale di basket con la nazionale sperimentale

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Appuntamento sportivo di grande richiamo da domani 3 a domenica 5 agosto con il basket maschile sul parquet del PalaGoldoni per untra Nazionale Italiana Sperimentale, Paesi Bassi Sperimentale, Germania Sperimentale e Usa East Coast All Stars. I biglietti sono in vendita su sito www.eventbrite.it a 10 euro interi, 5 euro Under 13 e gratis Under 5. Apertura botteghino palasport alle 17.30. Le gare della nazionale azzurra del commissario tecnico Romeo Sacchetti saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della FIP - Italbasket e le altre su YouTube - Italbasket.: ore 18 Germania - Usa East Coast All Stars; 20.15 Italia - Paesi Bassi.: ore 18 Paesi Bassi - Germania; 20.15 Italia - Usa East Coast All Stars.: ore 18 Paesi Bassi - Usa East Coast All Stars; 20.15Italia - Germania.seguiranno due amichevoli: ore 18 Usa East Coast All Stars - Paesi Bassi (diretta YouTube - Italbasket) e 20.15 Italia - Oklahoma State University (diretta Facebook - Italbasket).La nazionale azzurra di 14 elementi è arrivata oggi a Vicenza a conclusione del raduno di 10 giorni a Treviso, al centro sportivo La Ghirada. Stasera l’Italia svolgerà un allenamento dalle 17.30 alle 19.30 (aperto al pubblico)Nicola Akele (1995, 203, A, Rhode Island Rams - Usa)Davide Alviti (1996, 201, A, Andrea Costa Imola)Riccardo Bolpin (1997, 197, G, Umana Reyer Venezia)Luca Campogrande (1996, 198, G, XL Extralight Montegranaro)Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)Niccolò De Vico (1994, 200, A/G, Grissin Bon Reggio Emilia)Pierpaolo Marini (1993, 193, A/G, Termoforgia Jesi)Andrea Mezzanotte (1998, 208, A/C, Remer Treviglio)Pierfrancesco Oliva (1996, 203, A, St. Joseph Hawks - Usa)Andrea Pecchia (1997, 196, A/G, Remer Treviglio)Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)Michele Ruzzier (1993, 185, P, Vanoli Cremona)Michele Serpilli (1999, 200, A, VL Pesaro)Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)