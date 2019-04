Da Udine a Schio per rubare al supermercato: denunciata una 27enne

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Pensava (forse) di averla franca, ma a quasi 2 mesi dal fatto è stata denunciata per furto la 27enne G.C. che il 2 marzo giunta a Schio da Udine ha fatto la spesa al Prix di via Fermi, senza pagare. È stata veloce a eludere la sorveglianza e le cassiere la giovane donna, uscire con una borsa piena di generi alimentari e salire in un’auto guidata da una complice. Con la denuncia di furto verso ignoti ai carabinieri da parte della direzione del supermercato i militari del capitano Jacopo Mattone, con l’analisi dei filmati della videosorveglianza, hanno individuato la ladra in una donna residente a Udine, riconosciuta dai dipendenti del supermercato. Sono in corso le Indagini per individuare la seconda donna.