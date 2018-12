Da sabato 22 dicembre chiuso a metà il Ponte dei Granatieri

di Vittorino Bernardi

CALTRANO - Disagi in vista per le migliaia di persone che persaliranno sull’altopiano di Asiago, come per quelle che scenderanno in pianura. Da domani sabato 22 dicembre ilsarànei 200 metri di lunghezza, nella sola direzione di Asiago, a tempo indeterminato con divieto di transito inper i mezzi pesanti. Ciò fino al termine deidella struttura decisi in via precauzionale dalla Provincia al termine dell’ispezione effettuata a fine novembre che ha rilevato il deterioramento di un elemento di appoggio dell’imponente struttura realizzata nel 1957. Quanti scenderanno da Asiago poco prima del ponte saranno deviati con opportune segnalazioni. Nei pressi del ponte in direzione altopiano sarà presente la segnaletica per percorrere vie alternative, in particolare per autoarticolati, mezzi da cantiere e pullman turistici e di linea. La Provincia non ha comunicato la data di fine lavori e quindi di riapertura del Ponte dei Granatieri di Sardegna.