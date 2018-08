Cycling Dance lungo la ciclopista da Bassano al Trentino

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Da Bassano del Grappa a Borgo Valsugana, in Trentino, la: domenica 2 settembre, dalle 10 alle 13, nella programmazione di Opera Estate,saranno impegnati in una serie di performance ispirate ai luoghi e alla storia lungo la. Il progetto, inserito nelle iniziative di, propone un inedito programma di danza in vari punti della ciclopista, trasformandola così in teatro di ispirazione artistica. «Un modo originale di osservare l’ambiente in bicicletta, intercettando giovani artisti italiani che il Festival Veneto sostiene artisticamente, ai quali offre la possibilità di confrontarsi ed esibirsi in luoghi e con realtà diverse.»In programma ‘Arabesque d’emergenza’ del collettivo Dance Makers, con le coreografie di Andrea Costanzo Martini, uno studio delle dinamiche di potere all’interno di un gruppo artistico. Due tappe saranno dedicate alle danzatrici della rete ‘No Limita-c-tions’: una per le giovanissime interpreti di ‘Pink elephants’, di Siro Guglielmi, l’altra con ‘A corpo libero multiplied’, di Silvia Gribaudi. Progetti di trasmissione delle coreografie nate come assoli a interpreti: uno è l’indagine dell’energia che muove un corpo alla ricerca dell’oggetto del desiderio, l’altro apre una nuova prospettiva sul virtuosismo in danza e sugli stereotipi del corpo danzante. Appuntamento inoltre con i danzatori e gli insegnanti di ‘Dance Well-movement and research for Parkinson’, impegnati nei progetti lanciati tramite open call dalla Pina Bausch Foundation e dal progetto che celebra i trent’anni di Rosas danst Rosas di Anne Theresa de Keersmaeker. Sarà presente anche il gruppo organizzato da FiabBassano