Cucina le patatine fritte in casa e scoppia un incendio

SANDRIGO - È stato unper una famiglia di via Azzone Sesso per un incendio scoppiato accidentalmente che ha mandato in fumo anche il. Il rogo poco dopo le 13 di ieri, 25 dicembre, ha interessato il capanno adiacente all'abitazione, in uso dalla famiglia per cucinare. La signora si era recata nella struttura perappena estratte dal congelatore.L'olio bollente, a contatto con gli spicchi di patata ancora, ha creato una reazione fisica: unache ha avvolto il soffitto del capanno, che ha preso fuoco e poi le pareti. Immediata è stata la chiamata al 115. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il capanno: danni da stimare e nessun ferito.