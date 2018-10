Crollo del cornicione con 4 turisti feriti, il sindaco: «Soccorsi immediati»

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Sul crollo parziale di undi un edificio privato in via Matteotti di ieri alle 13, 30 che ha feritoin età tra i 60 e 78 anni, visitati e medicati all’ospedale San Bassiano, componenti una comitiva di 35, ilha disposto che i proprietari eseguano immediatamente i necessari interventi di messa in sicurezza dell’edificio, a salvaguardia dell'incolumità pubblica.La sicurezza degli immobili è carico dei rispettivi proprietari. Via Matteottial traffico per il tempo strettamente necessario all’ultimazione degli interventi di messa in sicurezza. Il sindaco ha espresso solidarietà nei confronti dei feriti e ringraziato i soccorritori. «Esprimo tutta la miae disponibilità alle quattro persone coinvolte nell'incidente e a tutto il gruppo di turisti che con loro visitava la città. Siamo in costante contatto con il pronto soccorso cittadino e con tutte le altre pubbliche autorità che sono intervenute. A loro va il nostroper la tempestività e l'efficienza dimostrate in queste ore».