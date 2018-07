di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE – Ennesima esul sinistro mortale di sabato alle 7.30 in via Giombe, nei pressi del centro commerciale Carrefour, costato la vita a, 39enne geometra residente a Vicenza che era in sella alla sua Honda African Twin 1000., l’autista del tir Mercedes Arox sul quale è finito il centauro (che si poi è schiantato contro un platano), fuggito dopo il sinistro per ritornare dopo una mezz’ora, oltre a essere risultatosia agli oppiacei che all’alcoltest con un tasso di 0,27 grammi/litro stava circolando con lada 7 mesi.Ma non è tutto perché il camionista residente a Castel Morrone (Caserta) e domiciliato a Molvena, dipendente di una ditta di autotrasporti con sede nella provincia di Caserta, nel 2012 era stato segnalato dalla guardia di finanza di Isernia alla prefettura territoriale per il. Arrestato per omicidio pluriaggravato, fuga, omissione di soccorso e per guida sotto gli effetti di alcol e droga nell’interrogatorio davanti al giudice ha ammesso di avere urato il centauro e di essere. Pietro Gentile è agli arresti domiciliari con l’obbligo di firma due volte alla settimana ai carabinieri di Castel Morrone.