Ubriaco al volante con patente sospesa, auto sotto sequestro e senza assicurazione

CREAZZO - Con lae con l’il 54enne vicentino A.S. si è fatto sorprendere l’altra seraal volante da una pattuglia della polizia locale Unione Terre del Retrone. Gli agenti lungo via Olmo hanno rilevato con il targa-system il passaggio di una Lancia Ypsilon priva di assicurazione, scaduta e non rinnovata. Fermata l’auto gli agenti hanno notato lo stato di alterazione alcolica del conducente, sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso oltre 1,5 grammi/litro. Nell’identificazione è emerso che A.S. viaggiava con la patante sospesa e l’auto sottoposta a sequestro per una precedente violazione. L’uomo è stato sanzionato per oltre 5 mila euro con sequestro del mezzo e deferimento alla procura della Repubblica di Vicenza.