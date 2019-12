Esplosivo, katane e mille pallottole: denunciato pensionato di 72 anni

di Luca Pozza

CREAZZO - E' stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizionamento il pensionato, G.B., 72enne, residente a Creazzo, nella abitazione del quale i carabinieri della stazione di Brendola, nella giornata di ieri, hanno rinvenuto circa, per armi comuni e da caccia, 1 kg di polvere da sparo e tre katane in metallo, il tutto detenuto senza autorizzazione.La scoperta è stata fatta nel corso di una perquisizione compiuta dagli uomini dell'Arma, che hanno poi provveduto al sequestro di tutto il materiale. Il pensionato è stato denunciato in stato di libertà alla Procura del Tribunale di Vicenza. Ora l'utorità giudiziaria, sulla scorta dell’informativa trasmessa dai militari, valuterà iconseguenti provvedimenti da adottare.