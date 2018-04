Paura per una fuga di gas: il guasto in un negozio di parrucchiera

di Luca Pozza

CREAZZO -nella tarda mattinata di oggi a Creazzo, a causa di una, il cui odore che si sentiva in maniera persistente all’incrocio tra via Olmo e via Italia ed era proveniente da un’abitazione non abitata.Dopo l'sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza, munita di esplosimetro, che dopo essere entrata all’interno della casa disabitata, ha rilevato la presenza di gas. Dopo accurati controlli, verificato che il contatore dell’appartamento era chiuso e sigillato, si è effettuato una verifica sull’unica utenza attiva, quella di uni cui tubi attraversano l’appartamento e su cui è stata accertata la perdita del metano.A quel punto i pompieri hanno chiuso l’utenza e fatto sigillare il contatore, nell’attesa dei lavori di ripristino della tubazione a servizio dell’esercizio artigianale. Sul posto anche i carabinieri di Montecchio Maggiore che hanno allontanato i curiosi e deviato il traffico. Lesono terminate dopo circa due ore con il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.