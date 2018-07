Esce a gettare la spazzatura: 74enne aggredita e spintonata

di Luca Pozza

CREAZZO -la scorsa notte per unaresidente a Creazzo, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza. Attorno alle 24 la donna è uscita dalla sua casa per buttare la spazzatura quando è stata aggredita e immobilizzata da due uomini a volto coperto che l'hanno spinta all'interno della sua abitazione.La signora, una volta resasi conto della situazione e dell', non si è persa d'animo e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le sue grida sono stati udite da una vicina di casa che ha contattato immediatamente il 112, mentre i due delinquenti, sorpresi dalla reazione della donna, hanno deciso di desistere dal loro intento predatorio e si sono dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri. Sul posto sono poi giunte due pattuglie, una della tenenza di Montecchio Maggiore e l'altra del nucleo operativo di Valdagno, che hanno effettuato i primi accertamenti e avviato le indagini per individuare la coppia.