Travolta da un'auto guidata dal marito: pensionata muore sul colpo

di Luca Pozza

CREAZZO - Muore travolta dall'auto del marito. Tragedia nella tragedia quella verificatasi nella serata di ieri (giovedì) a Creazzo, in viale Italia, all'altezza del distributore Agip, a poche centinaia di metri dalla piazza centrale. La, Teodolinda Pellizzaro, che è stata investita dalla Honda Civic alla cui guida c'era il marito, 85enne, con il quale si era recata in una boutique, mentre il consorte era rimasto ad aspettarlo.Secondo quanto ricostruito dalle forse dell'ordine una volta uscita dal negozio l'anziana è stata travolta dal marito, che stava effettuando una manovra, cadendo a terra. Il marito, forse in preda in choc, l'ha poi travolta una seconda volta, procurandole lesioni gravissime. Immediato l'allarme lanciato da residenti e passanti: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 ma qualsiasi tentativo di soccorso è stato inutile nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti sul luogo dell'incidente dai sanitari.I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e ha ascoltato la versione dell'automobilista. L'per oltre un'ora e il traffico deviato sulle vie secondarie. L'uomo, sentito dai vigili, è ora indagato per omicidio stradale.