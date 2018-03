Carlo Cracco e la pizza Margherita del suo ristorante... stellare pure il prezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chef pluristellatoha proposto una rivisitazione dellanel suo nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.Nell'angolo bar-bistrot del locale si serve la pietanza il cui impasto è molto diverso dal solito: contiene diversi cereali combinati alla farina per renderla croccante e la salsa di pomodoro è più densa: assomiglia al ragù e prevede anche pomodorini confit.Anche la mozzarella, di bufala, è servita a fette spesse sulla base, e quindi non è filante. A completare il tutto, semi di basilico anziché le consuete foglioline. La pizza così rivisitata dallo chef stellato è inserita nella sezione "Snack" del menù.Sui social molti napoletani (e non) si lasciano andare a commenti e facili ironie sull'argomento.