Crac Popolare di Vicenza: «Vogliono il cadavere di una banca italiana»

di Cristiano Gatti -Ario Gervasutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mentre i vicentini incattiviti si scavano la fossa a vicenda, trascinandosi sempre più giù nel ring di fango, sopra le loro teste si sta giocando un'altra partita. Più sofisticata, più raffinata, ma letale. La partita vera. Anche lontano dai saloni del tutti contro tutti, il destino della Popolare, in definitiva, si decide proprio in quegli stessi giorni infernali, tra il 28 agosto e il 4 settembre del drammatico 2015. () La gente, là fuori, non parla d'altro. Ne parla la stampa locale, ne parla la...