Costa-Collicello rivince il Palio delle zattere

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA.concede il bis e trionfa nella 32^ edizione del, «la manifestazione per eccellenza che rappresenta la Valbrenta - ha ricordato il consigliere regionale, - tra le più apprezzate a livello regionale per merito delle giovani generazioni ancorate alle antiche tradizioni».Una marea di gente ha assistito alla singolare sfida con le zattere sulle impetuose acque del Brenta, che ha visto impegnate le nove contrade in costume. Dopo la sfilata per le vie del paese, ha preso il via la gara che vedeva schierati sulla griglia di partenza i detentori del Palio, l’equipaggio bianco-verde di Costa-Collicello, tallonato da Oliero, San Marco, San Gaetano, Fontoli, Sasso Stefani, Giara Modon, Londa, Mori e Torre. Alla partenza gli zattieri si scrutano negli occhi cercando negli avversari ogni piccola emozione. Si accende subito la bagarre condizionata anche dal livello del fiume che detta le traiettorie. Lo sprint dell’equipaggio di Costa-Collicello, formato da, mette subito in difficoltà gli avversari, che comunque rimangono sulla scia dei biancoverdi con in seconda posizione la zattera di Oliero, seguita da San Gaetano, San Marco, Mori, Sasso Stefani e ormai fuori gara gli altri contendenti. Alla prova intermedia San Marco impatta su un masso affiorante e l’equipaggio scivola in acqua, mentre i detentori del Palio in fuga non hanno alcun tentennamento e si involano a bissare il successo dell’anno precedente passando vittoriosi sotto il Ponte Rialto, acclamati dai contradaioli in festa, lasciandosi alle spalle sul podioo.«La partecipazione di così tanta gente al Palio delle zattere sottolinea il rapporto che ci lega al nostro territorio», ha evidenziato il presidente dell’Unione Montana ValbrentaDopo le premiazioni, durante le quali è stato ricordato, un protagonista del Palio proprio con i colori bianco-verdi tragicamente scomparso, vincitori e vinti si sono riversati nelle contrade a proseguire la grande festa che era iniziata sin dalle prime ore del mattino, festeggiando la vittoria o lanciando l’ennesima sfida di rivincita al Palio del prossimo anno.