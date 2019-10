Scontro sulle auto in corso Fogazzaro a Vicenza. Residenti furiosi: «Petizione al via»

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Auto sì o auto no? Ore decisive per il futuro di, ladel centro storico di Vicenza che,è stata aperta ai veicoli in una sorta divoluta dal Comune perla zona e rilanciare glidei negozianti.Veicoli che, a conti fatti e a test ultimato, hanno fatto tornare ilai commercianti ma hannoi. Risultato: le auto, a quanto pare, sono destinate aseppure in certe. Anche perché, in base ai dati diffusi da palazzo Trissino, ilnon è aumentato rispetto al passato e la circolazioneil quartiere.La decisione dell'amministrazione arriverà fra una settimana. Nel frattempo si studieràcome promesso dal sindaco Francesco Rucco, unche collegherà la via al parcheggio di Aim.Tutto bene? Macché. Il. «La nostra opinione non conta nulla. Il Comune crede che qualche auto in più risollevi il commercio. E' una presa in giro». E rinnova lacontro la riapertura al traffico. Appuntamento per le sottoscrizioni ila mezzogiorno in corso Fogazzaro.