Operaio con i piedi nella pressa: rischia una doppia amputazione

CORNEDO - Un. B.T., originario del Marocco e residente nel Vicentino, sposato e padre di due figli, èin seguito ad unavvenuto, attorno alle 13, all'Eurocart di Spagnago di Cornedo, in via Ippolito Nievo 5, azienda dove l'uomo è dipendente.Secondo una prima ricostruzione l'uomo, forse dopo essere stato scivolato, è rimasto intrappolato in un macchinario, precisamente una pressa, che gli avrebbe tranciato entrambi i piedi. L'uomo è stato soccorso dai suoi compagni di lavoro che hanno poi lanciato l'allarme alle forze dell'ordine: vista la gravità delle sue condizioni è stato deciso di chiedere l'intervento sul posto dell'elisoccorso, atterrato nel piazzale esterno della ditta, che l'hanno poi dirottato al San Bortolo, dove è stato subito trasferito in sala operatoria: rischia la doppia amputazione. Sul posto anche i carabinieri di Valdagno e i tecnici dello Spisal per i rilievi.