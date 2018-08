Scontro auto-moto sulla "246": centauro in condizioni disperate

di Luca Pozza

CORNEDO - Sonodi un centauro coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi in unavvenuto nel territorio di, lungo la provinciale "246". Secondo una prima sommaria ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto esanime sull'asfalto dopo un pauroso volo di diversi metri.L'uomo, un 49enne vicentino, è stato soccorso da un'dell', ma ai sanitari le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per questo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato dall'ospedale Borgo Trento di Verona: lo stesso velivolo ha poi trasportato il motociclista al San Bortolo, dove è stato subito dirottato in sala di rianimazione. In serata le sue condizioni erano ancora molto critiche.