A fuoco il quadro elettrico, magazzino distrutto dalle fiamme

di Luca Pozza

CORNEDO - Sonoi danni provocati oggi, attorno alle 13, a Cornedo, da un: i vigili del fuoco, su richiesta dai titolari della società proprietaria dell'immobile, sono intervenuti in Via Monte Verlaldo, all’interno di un magazzino in cui era riposto materiale per le pavimentazioni. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Arzignano,, che hanno coinvolto un quadro elettrico dell’impianto fotovoltaico e dei bancali di legno carichi di piastrelle posizionate nella vicinanze.La squadra ha isolato i cavi mettendo in sicurezza l’impianto, che dovrà essere ripristinato da tecnici qualificati. Le cause dell’incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio degli stessi vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e aereazione dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza.