Coppia si distrae, sbaglia sentiero e si perde tra i boschi: salvata in Altopiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA - Secondo casodi escursionisti che persi smarriscono sull’altopiano. Ieri pomeriggio una coppia, lui 34 anni di Bassano del Grappa e lei 37 di Perugia, dal piazzale davanti alla chiesa sono partiti a piedi lungo un sentiero tra i boschi segnalato dalla Pro loco Treschè Conca.A un certo punto della passeggiata, per distrazione, hanno imboccato la, hanno proseguito e perso l’orientamento. L’uomo ha chiamato in aiuto il 115, i vigili del fuoco hanno allertato il 118 e il Suem il. In contattato telefonico con il 34enne la squadra di volontari ha raggiunto la coppia e accompagnata alla loro auto.