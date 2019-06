Coppia padovana si smarrisce a Cima Dodici. Salvata da Soccorso alpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Intervento alle 19 di ieri 2 giugno del Soccorso alpino di Asiago che ha tratto in salvo una. Lui A.V. di 51 anni e lei A.F. di 52, entrambi di, partiti da Galmarara avevano raggiunto, ma per il rientro hanno optato per un altro percorso per perdere così l'orientamento e allontanarsi di gran lunga dal punto di partenza. I soccorritori non riuscendo a contattarli telefonicamente, dopo avere ricevuto come ulteriore informazione che erano passati da malga Bosco Secco e da malga Busetto, hanno deciso con una squadra di muoversi dal basso, dalla Val di Nos, con la jeep. Quando i due escursionisti sono arrivati in un punto con copertura del cellulare sono stati invitati a non spostarsi per non perdere nuovamente il contatto: poco dopo sono stati rintracciati lungo la strada, a circa 5 ore di cammino dal punto dove avevano parcheggiato l’auto e lì sono stati accompagnati.In caso di difficoltà in montagna o in ambiente impervio è necessario contattare il 118, il numero unico di emergenza che attiva immediatamente l'intervento delle squadre del Soccorso alpino e speleologico.