Cooperative e false buste paghe per il rilascio dei permessi di soggiorno

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Le tenenza delladi via Maraschin ha chiuso ieri un’indagine di mesi di lavoro. Con l’operazionele fiamme gialle in esecuzione a un decreto di sequestro preventivo del Gip Barbara Maria Trenti del tribunale di Vicenza hanno sequestrato 53.170 euro e posto i sigilli ai conti correnti di alcune societàoperative nel settore edile e gestite in totale mancanza dei canoni di mutualità e degli obblighi tributari da un, che a scopo di lucro rilasciava buste paga per rapporti di lavoro fittizi, utilizzate dai finti dipendenti per ottenere il rilascio dei permessi di soggiorno. Nell’operazione economico-finanziaria sono stati postisette veicoli, una villetta con più unità abitative a Giacciano con Baruchella (Rovigo) e un rustico a Montecchio Maggiore: stabili intestati a familiari dell’indagato, privi di redditi, utilizzati come prestanome.I finanzieri di Schio hanno scoperto inoltre untra una cittadina italiana della provincia di Cremona e un cittadino slavo che avrebbe corrisposto 6 mila euro alla madre della finta sposa, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.