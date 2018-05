Contadino rubava di notte attrezzi agricoli per rivenderli sul web

di Vittorino Bernardi

MASON VICENTINO – Aveva trovato una lucrosa attività notturna, però illegale, l’che dalle denunce presentate ha colpito almeno quattro volte nelle cascine tra Schiavon e Mason. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Nove pere per detenzione illegale di arma. Con accurate indagini i militari del luogotenentehanno appurato che il 38enne partiva di notte da casa con il suo trattore e raggiungeva delle cascine isolate, ispezionate qualche ora prima, per rubare attrezzi agricoli di varie genere (anche motofalciatrici e motopompe). Attrezzature poste in vendita sul portale “Subito.it” dopo averle, anche con una mano di vernice. Sul sito web i carabinieri hanno notato attrezzature in vendita simili a quelle denunciate come rubate e così è scattata unapresso l’abitazione di V.M. che hae consegnata la refurtiva per un valore complessivo di. Al contadino è stato sequestrato un(storditore elettrico) detenuto illegalmente. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno espresso grande soddisfazione ai carabinieri di Nove.