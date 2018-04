Contadina si ribalta alla guida del trattore: schiacciata, è grave

di Vittorino Bernardi

SAREGO - Grave infortunio agricolo questa mattina incon una contadina di 52 anni schiacciata da un trattore che si è ribaltato. Alle 10.15 circa, i vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti in un’azienda agricola di via Casa Velo per soccorrere una donna. Utilizzando dei cuscini sollevatori i pompieri hanno alzato il trattore e sfilato da sotto la donna: consegnata ai sanitari del Suem 118 è statae in elicottero trasferirlaall’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono protratte per un paio di ore.