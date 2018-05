Escursionisti in montagna con i cani: i consigli del soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Il soccorso alpino Veneto ha lanciato un appello, o meglio un, ai possessori di cani che sempre più spesso nel corso di escursioni in montagna chiedono l’operative in provincia per il recupero dell’amico a quattro zampe. «Andare a camminare con i cani liberi di correrci al fianco fa piacere a tutti noi e - spiegano al soccorsa alpino - ognuno conosce il grado di obbedienza del proprio, se risponde al richiamo o se sia più propenso a seguire l’olfatto e la curiosità. Capita spesso che siamo chiamati ad aiutare i padroni nel recupero dei loro animali, scesi in un canale, incrodati su una parete o spariti nei boschi e così una riflessione è necessaria. Non tenere al guinzaglio il proprio cane quando ci si muove in montagna può mettere, specie dove la presenza di animali selvatici è maggiore o in luoghi esposti.Soprattutto se giovani o appartenenti a razze dal fortei cani tendono a, per finire nei guai. Spesso con il lieto fine, altre volte no». Il soccorso alpino parla da amico dei cani, con un deciso invito a. «Anche se ci fa un immenso piacere vederli muovere in libertà è meglio farli camminare legati quando non si è sicuri della loro obbedienza e, altro aspetto, in questi giorni particolarmente caldi è meglio evitare spiacevoli e improvvisi faccia a faccia con le vipere, che, se non hanno il tempo di fuggire, possono reagire a morsi per difendersi. Infine, come noi abbiamo sete e bisogno di ombra durante il nostro cammino,. Quindi portate acqua a sufficienza per entrambi e una scodellina dove versarla e fate qualche pausa tra gli alberi per rinfrescarvi e prendere fiato, entrambi».