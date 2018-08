Strade roventi, il trucco per evitare scottature al vostro cane

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Il locale gruppo Enpa di via Angarano 147 ha lanciato unai possessori di cani. L'afa e il solleone che stanno soffocando l’Italial’asfalto di strade e marciapiedi ed è pericoloso portare a passeggio i cani di famiglia. Per evitareai cuscinetti alle zampe dell’amico peloso basta osservare una semplice regola: se non si riesce ad appoggiare il dorso della mano persull’asfalto del marciapiede o strada è decisamenteper un’uscita con il cane. Quando la temperatura sale a 30 gradi quella dell'asfalto raggiunge i 50-55.Per evitare ustioni all’amico a quattro zampe è meglio rinviare la passeggiata, oppure portarlo in braccio se è di piccola taglia o se è di grossa dotarlo di protezioni alle zampe. Nelle uscite estive il proprietario deve considerare che i cani regolano la temperatura corporea attraverso la respirazione: se il proprio amicoè per una perdita di liquidi dovuta al clima molto caldo e quindi necessita subito di ombra e acqua.