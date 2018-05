Consigli al voto per un unico comune della Valbrenta

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA Conto alla rovescia per le sorti del comune unico della Valbrenta. Questa settimana i Consigli comunali dei cinque comuni () sono stati convocati per deliberare l’avvio ufficiale dell’iter che porterà alla fusione, con la richiesta alla Regione Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per l’istituzione del nuovo comune denominato «», mediante lainteressati, approvando il documento politico-programmatico contenente le ragioni territoriali, storico-culturali, sociali, politiche ed economiche poste alla base del progetto di fusione.Un passo decisivo sia per i favorevoli, che per gli eventuali contrari all’iniziativa che avranno in questa occasione l’opportunità di avanzare eventuali motivazioni di contrarietà.Punto di approdo, quindi, di un’esperienza di condivisione di servizi, uffici e personale,prima tra le Unioni di Comuni e poi con l’Unione Montana Valbrenta, con l’obiettivo di contenimento dei costi e miglioramento dei servizi offerti alla popolazione. Se questi traguardi siano stati raggiunti e sia quindi opportuno e auspicabile proseguire sulla strada tracciata per un futuro migliore delle comunità valligiane, saranno i cittadini a deciderlo quando, presumibilmente in autunno, saranno chiamati ad esprimersi sulla fusione in un unico comune nelPer una scelta consapevole da parte dei cittadini, nei prossimi mesi saranno organizzati, come già avvenuto dallo scorso autunno, deglied inoltre sarà inviata alle famiglie unae creato undedicato al fine di mettere la cittadinanza nelle migliori condizioni per decidere il futuro della Valbrenta.