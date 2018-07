Danni per il maltempo, risarcimenti agli agricoltori colpiti: 3 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nel 2017 gli agricoltori dellasono stati risarciti per tre milioni, a causa del maltempo che si era abbattuto sul territorio. I dati sono stati commentati dal presidente del(Il Consorzio di difesa dalle avversità) Valerio Nadal che in merito ha sottolineato: “Il Consorzio intende informare e tutelare i suoi associati. I repentini cambiamenti climatici, grandine, gelate fuori stagione, trombe d’aria e nubifragi, sono all’ordine del giorno. Dobbiamo difendere la nostra agricoltura ed il reddito dei nostri imprenditori. Siamo sempre al fianco dei nostri associati, pronti ad ascoltare le loro richieste”. Il presidente del Condifesa Vicenza Pier Luigi Buratti ha concluso: “La situazione non sembra essere cambiata neppure quest’anno, visto che ultimamente in parte del Nord e del Centro Italia sono state danneggiate diverse colture. Sulla provincia berica si sono verificate in questo ultimo periodo grandinate a macchia di leopardo con danni che arrivano a mandare in fumo anche il 50 per cento della produzione di alcune aziende”.