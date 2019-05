Odontoiatra con laurea in Ungheria, condannato a 6 mesi di arresti domiciliari

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - Per abuso dell’esercizio della professione di odontotecnico (lavorava per un certo numero di dentisti) è arrivata la condanna di 6 mesi (ai domiciliari) pe53 anni, residente in paese. Nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione di via Monte Verena su disposizione del tribunale di Vicenza.Paolo Pasin - che sulla sua pagina Facebook si definisce “Massaggiatore olistico Relax” - è recidivo, indagato più volte negli anni per abuso della professione: si è laureato in Ungheria, ma l’attestato non è riconosciuto in Italia. Questa indagine risale al 2011