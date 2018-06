Concorso “La colazione perfetta: latte e…”: premiati 13 istituti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La Centrale del Latte di Vicenza ha concluso martedì con le premiazioni la seconda edizione del concorso riservato alle scuole dell’obbligo. Hanno partecipato 75 istituti, più di 250 classi, per un totale di. I cinque i-Pad messi in palio per i vincitori sono stati assegnati alle scuole: San Giorgio di Sorio di Gambellara, Maria Ausiliatrice di Cornedo, Cogo di San Germano Vagliona, alla Rodari di Vicenza e alla Cibale di Monteviale. Con una menzione speciale la Centrale del Latte di Vicenza ha: Piaget di Alte di Montecchio Maggiore, Arcobaleno di Villa del Ferro, Maria Immacolata di Monticello Conte Otto, Malfermoni e Casa dei bambini di Vicenza, Villaggio Giardino Pellizzari di Arzignano, Lampertico di Costabissara e Battisti di Gambugliano. «È la nostra una bellissima iniziativa - il commento degli organizzatori - per promuovere, anche tra i più giovani, una sana e corretta alimentazione. È stato un grande successo che abbiamo avuto il piacere di festeggiare tutti assieme, con i bambini e le loro insegnanti».