Oltre 1700 candidati per 22 posti ​di lavoro in Comune a Vicenza

di Roberto Cervellin

VICENZA - Arriva la carica deiIn 2 giorni Vicenza potrebbe essere “invasa” da una esercito diper altrettantipubblicati dalIl condizionale è d'obbligo, considerato che spesso il numero delle domande presentate per i bandia quello di coloro che effettivamente prendono parte alle prove. Prove per le quali Palazzo Trissino ha allestito nientemeno cheDue le date fissate per le preselezioni: il. Per la prima sono in corsa 1400 persone perdi istruttore amministrativo, mentre per la seconda ce ne sono poco più di 300 perdi istruttore direttivo.Lavora a pieno ritmo dunque la macchina organizzativa che l'amministrazione ha attivato per diversi concorsi. Sì, perché ilscadranno i termini perIn palioper istruttore amministrativo riservati a candidati con disabilità,«Questi numeri dimostrano quanto bisogno avesse il Comune di Vicenza di far fronte alle croniche- commenta l'assessore alle risorse umane- e quanto sia ambito lavorare nella pubblica amministrazione».