Incendio distrugge auto e stabile: tre ragazzi ustionati, uno è gravissimo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCO -, di cui uno in, un'auto e una struttura rurale distrutte, rappresentano il bilancio di unoavvenuto nel pomeriggio di oggi in contrada Xilli a Conco, comune dell'Altopiano di Asiago. Ma poteva andare anche molto peggio. L'allarme al 115 è stato lanciato attorno alle 15.30: secondo una prima ricostruzione le fiamme sono divampate dalla macchina, parcheggiata all'interno del garage e poi si sono estese alla struttura rurale e all’abitazione attigua, che è stata risparmiata dal rogo, ma ha comunque subito gravi danni a causa del fumo e del calore.Il: i tre giovani si trovavano nel garage per una riparazione dell'auto, quando è scoppiato un incendio, che hanno subito cercare di domare ma nel tentativo di spegnere le fiamme sono rimasti feriti. Il più grave, un 18enne, ha subito ustioni al volto ed è stato trasportato in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Verona, mentre gli altri due sono stati trasportati in ambulanza al nosocomio di Bassano, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del Suem 118: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.I vigili del fuoco accorsi da Asiago e Bassano con tre automezzi antincendio e dieci operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione del rogo all’intera abitazione. Completamente distrutta dalle fiamme la struttura rurale annessa, mentre le operazioni di soccorso nel tardo pomeriggio erano ancora in corso. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Lusiana.