Concerto a mezzanotte al cimitero maggiore per il Festival jazz

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Dal teatroalla terrazza dellapalladiana, daai bar del centro. Saranno diversi i luoghi che ospiteranno la 23. edizione di, in programma in città dalTra questi c'è il, dov'è previsto un concerto diassieme al gruppo. Si terrà adel. Una tradizione che si ripete ogni anno e che vedrà i musicisti misurarsi con l'opera del sassofonistae del complesso vocale Hilliard Ensemble.Si tratta di uno degli appuntamenti di una rassegna a cui parteciperanno, tra gli altri, i, storica formazione fondata del 1969 che vanta 10 Grammy e milioni di dischi venduti. La band si esibirà il 18 maggio alle 21 al teatro comunale di viale Mazzini.Dedicato alle rivolte giovanili del '68 - si chiama appunto “The birth of youth” - il festival “New conversations Vicenza Jazz” contaall'insegna del jazz, del pop, del rock and roll e dello swing. Il cartellone - curato dae promosso da Comune e sponsor - si snoderà tra musei, come quello di palazzo- a negozi, come laPalladio. Informazioni su www.vicenzajazz.org.