Con un autocarro danneggia un semaforo e fugge: beccato con i varchi elettronici

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZANE’ - Danneggia un semaforo e fugge. La polizia locale hail pirata della strada che alle 10.30 di giovedì 15 marzo alla guida di un autocarro all’incrocio semaforizzato tra le vie Pasubio, Trieste e Cuso nel superare a destra un’auto che stava svoltando a sinistra su via Trieste è andato a sbattere con la parte destra del mezzo sul palo semaforico per, per allontanarsi velocemente dalla zona in direzione di Thiene. Sotto gli occhi di più testimoni che hanno telefonato al Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino per segnalare il fatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti delper i rilievi. Successivamente hanno preso visione delle immagini registrate daiinstallati nel Comune di Zanè che hanno fornito gliil veicolo responsabile del danno, di proprietà di una. Al conducente verrà notificata nei prossimi giorni una sanzione amministrativa dicondalla patente di guida, dovrà inoltrecausato all'impianto semaforico.