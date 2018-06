Il parapendio si rompe, precipita e s'incastra tra i rami degli alberi: salvo

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Avrà provato emozioni forti ieri il 58enne scledense E.C.: da appassionato diavrà visto la morte in faccia in unsul monte Novegno. In un lancio poco dopo le 13 all'uomo si è rotta una vela del parapendio e ha concluso il volo tra gli alberi, incastrato enei pressi di malga Ronchetta. Senza possibilità di agire in modo autonomo E.C. ha chiamato i soccorsi al 118. È intervenuta una squadra del soccorso alpino di Schio. Pur disponendo delle coordinate Gps del luogo per i cinque volontari non ènon è stato semplice ritrovare il punto esatto dell'incidente, lontano da qualsiasi strada. Individuato in un, i soccorritori hanno raggiunto il pilota: una volta assicurato è statoe poi accompagnato alla propria auto per il rientro a casa. Il parapendio è stato successivamente recuperato.