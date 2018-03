Piano sicurezza, ecco il nucleo Tutela ordine e decoro urbano

di Vittorino Bernardi

THIENE - Non solo varchi e telecamere per il nuovo piano sicurezza 2018 voluto dall’amministrazione del, ma anchee la nascita del nucleo di polizia. Con un investimento di circa 30 mila euro e una riorganizzazione del servizio svolto dagli agenti della polizia locale Nordest Vicentino del comandanteè stato potenziato il personale con quattro nuove assunzioni. Il cuore della “riforma” riguarda la figura del “Vigile di Quartiere” chedi apprezzato servizio ha richiesto la definizione di un, più consono all’attuale contesto sociale. Nel rispetto del Decreto legge 14/2017, coordinato con la Legge 18 aprile 2017, è nato il. Composto da sei agenti (quattro neoassunti) è attivo da questa settimana all’interno della Città: glisono concentrati sulla prevenzione e contrasto di ogni condotta illecita a beneficio della sicurezza personale dei cittadini e degli agenti, la salvaguardia dell'arredo urbano e delle aree verdi, la sorveglianza nelle aree scolastiche con la finalità della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il nuovo nucleo vigila sul rispetto delle leggi dello Stato, dei regolamenti comunali e del codice della strada, in ambito urbano.il sindaco Giovanni Casarotto. «L’attenzione dell’amministrazione comunale in materia di sicurezza continua ed è costante nell’ambito delle nostre competenze, sempre a supporto delle forze dell’ordine a cui spetta in primis il compito specifico di assicurare l’ordine, la lotta all’illegalità e la tutela della persona e dei beni dei cittadini. Per questo continueremo a investire risorse e promuovere progetti allargati al mondo associativo che coinvolgono anche i Comuni contermini».