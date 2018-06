Comune parte civile nel processo BpVi. Al via la mappa sugli effetti del crac

di Roberto Cervellin

VICENZA - «Ci costituiremo». A pochi giorni dall'elezione, il sindaco di Vicenzapromette quello che si attendevano i moltivittime del dissesto della, ovvero la partecipazione del Comune alcontro gli ex vertici dell'istituto di credito.Non solo. Palazzo Trissinodel crollo sul tessuto sociale ed economico del territorio. In altre parole verrà fatta una relazione tecnica sui. E' quanto emerso in occasione di un incontro tra giunta e ufficio di presidenza dellasui fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. Presenti, tra gli altri, i consiglieri regional. Il rapporto sarà redatto dall'assessore alla trasparenzae da quello alla famiglia e alla comunità. «Il documento verrà acquisito dalla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria e darà maggior forza alle richieste che la Regione farà al governo», sentenzia Rucco.Sulla costituzione di parte civile decisa dal Comune pende come una spada di Damocle il rischio delsul quale l'ultima parola spetta alla. «Spero che il trasloco non avvenga - è il commento del primo cittadino - Non vedo l'incompatibilità ambientale invocata dalla difesa. Inoltre lo spostamento del dibattimento in una nuova sede rappresenterebbe un ulteriore disagio per gli azionisti».